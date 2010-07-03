Фото: nordwindairlines.ru

Авиакомпания Nordwind Airlines будет выполнять полеты по расписанию, сообщает Агентство "Москва".

В компании рассказали, что 26 февраля получили несоответствия, выявленные внеплановой проверкой. Авиакомпания оперативно устранила их и соответствующие документы еще 7 марта направила в Росавиацию.

"Безопасность полетов является приоритетом в работе авиакомпании", – добавили в Nordwind Airlines. Они рассказали, что по направлениям стран Карибского моря возможно незначительно увеличение продолжительности полетов. К примеру, рейсы в Пунта-Кану могут увеличиться на час, в Канкун – на 20 минут, Варадеро – на полчаса.

Накануне сообщалось, что Росавиация ограничила сертификат авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") из-за требований к безопасности полетов. Речь идет об "аннулировании специальных разрешений, указанных в эксплуатационных спецификациях, касающихся полетов с применением правил ETOPS (увеличенное время полета до запасного аэродрома свыше 60 минут), на всех воздушных судах эксплуатанта".

Решение было принято после внеплановой проверки авиаперевозчика в феврале 2019 года. Подчеркивается, что ограничение не связано с финансово-экономическим состоянием компании. Nordwind может продолжать выполнять полеты.

Авиакомпания "Северный ветер" основана в 2008 году. В парке перевозчика находятся лайнеры Boeing 737, Boeing 767, Boeing 777 и Аirbus 321. Входит в топ-10 по перевозке пассажиров в гражданской авиации РФ.