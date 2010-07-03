Росавиация опровергла ужесточение условий использования подержанных самолетов

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Росавиация опровергла сообщения о том, что она ужесточает требования к эксплуатации подержанных иностранных самолетов. В ведомстве подчеркнули, что это часть работы, направленной, в первую очередь, на безопасность полетов. Слова представителей Росавиации приводит РИА Новости.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что Росавиация ужесточила требования к эксплуатации подержанных иностранных самолетов. Издание отмечало, что за март приостановили эксплуатацию минимум трех самолетов авиакомпаний Azur Air и Nordwind.

"Никаких новых подходов у ведомства нет. Росавиация ведет целенаправленную, систематическую работу, направленную, в первую очередь, на безопасность полетов, комфортабельность перевозок, повышение регулярности полётов и обеспечения качества обслуживания для пассажиров", – уточнили в ведомстве.

Росавиация отмечает, что вынуждена была приостановить эксплуатацию Boeing 777 Azur Air из-за несоответствия его типовой конструкции, сертифицированной в России. Также ведомство выявило несоответствие аварийно-спасательного оборудования самолета действующим стандартам безопасности, установленным компанией Boeing. Однако после устранения замечаний воздушное судно было допущено к эксплуатации с некоторыми эксплуатационными ограничениями.

Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун направил письмо министру транспорта Евгению Дитриху, в котором попросил его проконтролировать соблюдение Росавиацией норм воздушного законодательства. В письме было сказано, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, и это привело к массовым случаям "неправомерного отказа" в сертификации самолетов.

После авиакатастрофы самолета Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines ряд мировых авиакомпаний стали отказываться от использования этого самолета.