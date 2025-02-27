Москвичам назвали самые "сонные" линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чаще всего россияне засыпают на Сокольнической линии столичного метро. Это стало известно из опроса "Дзена" и Московского метрополитена, проведенного в преддверии Дня сна в общественных местах, который отмечается 28 февраля. С результатами исследования ознакомилась Москва 24.

По данным опроса, на втором месте по популярности оказалась Калужско-Рижская линия (18%), за ней следуют Серпуховско-Тимирязевская и Замоскворецкая линии (по 15%).

Также в рейтинг вошли Кольцевая (13%) и Таганско-Краснопресненская (11%) линии. Еще 4% респондентов периодически засыпают на Большой кольцевой линии, а 2% – на Арбатско-Покровской. Меньше всего пассажиры спят на Троицкой, Калининской и Некрасовской линиях – общая сумма голосов составила менее 2% опрошенных.

Аналитики также решили выяснить, почему метро стало таким популярным местом для сна. Почти половина участников опроса признались, что главной причиной стал хронический недосып. Нехватку сна отметили 42% респондентов, 34% уточнили, что засыпают, чтобы занять себя во время долгой дороги. Четверть опрошенных рассказала, что начинает дремать, потому что чувствуют себя в метро уютно и комфортно.

Чаще всего россияне засыпают в подземке как минимум каждую третью поездку – этот вариант выбрали 41% граждан. При этом 16% опрошенных признались, что дремлют в транспорте каждый раз, когда отправляются в путь.

При этом 12% респондентов отметили, что спят в метро как минимум в половине поездок, а 15% засыпали там только пару раз. И лишь 17% опрошенных никогда не испытывали сонливости в метро.

Также исследование показало, что большинство россиян предпочитают недолгий сон в метро в 10–20 минут – так ответили 37% опрошенных. Еще 35% респондентов указали, что спят в подземке 20–40 минут, 23% пассажиров утверждают, что могут задремать в метро всего на несколько минут.

Вместе с тем опрос показал, что большинство россиян засыпают в метро по пути на работу. В этом признались более трети опрошенных – 36%. Однако многие засыпают и на обратном пути домой – за этот вариант проголосовали 29% респондентов.

Еще 25% пассажиров отметили, что чаще всего засыпают в метро, когда едут на учебу. В свою очередь, те, кто отправляется за покупками в торговый центр или на отдых, засыпают гораздо реже. Такие варианты выбрали 6,2 и 2,4% опрошенных соответственно.

В ходе исследования эксперты еще выяснили, что большинство пассажиров обычно просыпаются после отдыха в подземке без посторонней помощи и без будильника (68%). 13% граждан заранее включают мобильные устройства. И только каждый десятый россиянин просыпается от того, что его будят другие пассажиры.

Опрос был проведен в феврале методом онлайн-панели. Всего в нем приняли участие 1 217 человек, среди которых 56% мужчин и 44% женщин.

Ранее эксперты посоветовали для легкого пробуждения ложиться спать и вставать в одно время. Кроме того, важно перестать пользоваться гаджетами за пару часов до отхода ко сну. Специалисты считают, что людям необходимо завершать приемы тяжелой пищи за 3–4 часа до сна и исключить занятия спортом за 4–5. Когда наступает утро, важно не оставаться в постели более пяти минут.