Диетолог Арзамасцев перечислил блюда и напитки, ухудшающие сон

12 февраля, 15:32Общество
Фото: 123RF/lightfieldstudios
Кофе и тяжелая для переваривания пища ухудшают сон, рассказал Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Специалист предупредил, что продукты с большим содержанием кофеина стимулируют нервную систему, поэтому уснуть после кофе будет гораздо сложнее.
"Его лучше пить утром. В течение дня кофеин выведется из организма и не повлияет на засыпание вечером", – указал эксперт.
Перед сном диетолог также посоветовал не есть тяжелую пищу.
Чтобы не испытывать проблем со сном, Арзамасцев посоветовал есть легкую для переваривания пищу минимум за два часа до отдыха.
"На ужин подойдет рыба или индейка и термически обработанные овощи, например брокколи, савойская капуста. Также можно готовить цукини и болгарский перец на гриле либо на пару", – отметил нутрициолог.
Ранее сомнолог Елена Царева рассказала, что правильное дыхание поможет уснуть при стрессе. Специалист посоветовала придерживаться следующей схемы: четыре счета вдох, пауза, семь счетов выдох либо четыре счета вдох, семь выдох. Это уменьшит частоту дыхания и сердечных сокращений и переключит со стрессовой части нервной системы на парасимпатическую, которая ответственна за сон.