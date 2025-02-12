Диетолог Арзамасцев перечислил блюда и напитки, ухудшающие сон

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Кофе и тяжелая для переваривания пища ухудшают сон, рассказал Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Специалист предупредил, что продукты с большим содержанием кофеина стимулируют нервную систему, поэтому уснуть после кофе будет гораздо сложнее.

"Его лучше пить утром. В течение дня кофеин выведется из организма и не повлияет на засыпание вечером", – указал эксперт.

Перед сном диетолог также посоветовал не есть тяжелую пищу.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Такие продукты отрицательно действуют на желудочно-кишечный тракт. Бобовые, фастфуд, жирная еда сильно нагружают его и вызывают вздутие. Из-за этого человек хуже засыпает.

Чтобы не испытывать проблем со сном, Арзамасцев посоветовал есть легкую для переваривания пищу минимум за два часа до отдыха.

"На ужин подойдет рыба или индейка и термически обработанные овощи, например брокколи, савойская капуста. Также можно готовить цукини и болгарский перец на гриле либо на пару", – отметил нутрициолог.

Ранее сомнолог Елена Царева рассказала, что правильное дыхание поможет уснуть при стрессе. Специалист посоветовала придерживаться следующей схемы: четыре счета вдох, пауза, семь счетов выдох либо четыре счета вдох, семь выдох. Это уменьшит частоту дыхания и сердечных сокращений и переключит со стрессовой части нервной системы на парасимпатическую, которая ответственна за сон.