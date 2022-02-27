Началось строительство тоннеля между станциями "Вавиловская" и "Новаторская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице стартовали работы по возведению левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Вавиловская" и "Новаторская" Троицкой линии метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Строительство идет с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) "Людмила" диаметром шесть метров. Его уже использовали при строительстве Калининского и Солнцевского радиусов метрополитена.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на самой станции "Вавиловская" почти установили ограждающие конструкции котлована. Сейчас там идут земляные работы, в частности разработка грунта.

Строительство центрального участка обеспечит необходимую интеграцию Троицкой линии в транспортную сеть Москвы, создав дополнительную связку со станциями метро и МЦК.

Соседний участок Троицкой линии от "Новаторской" до "Бачуринской" находится в большей готовности. На днях завершилась проходка его предпоследнего, девятого тоннеля. Он соединил будущие станции "Мамыри" и "Бачуринская".

Ранее специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между станциями "Мамыри" и "Бачуринская", расположенными на строящейся Троицкой линии столичного метро. Работы велись с помощью тоннелепроходческого щита "Евгения" диаметром 6 метров.

Также на 31% завершено строительство станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии метро. Устройство монолитных конструкций станционного комплекса при этом готово на 63%.

На участке продления данной линии до аэропорта Внуково ведется строительство двух станций. Работы по разборке грунта на станции "Внуково" специалисты завершили более чем на половину. Ведутся также монолитные работы. Общая готовность станции составляет 14%.