Самую узкую зебру нашли в Москве

В Москве нашли самую узкую зебру

В столице нашли самый узкий пешеходный переход, передает телеканал Москва 24. Москвичи сфотографировали мини-зебру на улице Маршала Катукова и выложили снимок в Сеть.

В комментариях пользователи интернета предположили, что людей в этом месте бывает очень мало, поэтому дорожные рабочие решили сэкономить на краске и вместо стандартной разметки нарисовали узенькую полосатую тропинку.

В министерстве транспорта прорабатывают предложения о внедрении в России "умных" светофоров с датчиками движения, приподнятых зебр и британской системы "Дружелюбный переход". В частности, для уменьшения скорости движения потока транспорта предлагается активно использовать шумовые полосы и искусственные неровности перед переходами.

Так, на некоторых улицах столицы и региона уже начали внедрять экспериментальные модели перехода, которые совмещены с "лежачим полицейским" – такие конструкции используют в Соединенных Штатах и Великобритании. С помощью них снижается скорость транспортного потока на 4–20 километров в час, а также уменьшается на 15% количество аварий с пострадавшими.