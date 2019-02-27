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17:44

Самолет Пхукет – Москва дозаправят в Минводах из-за запрета полетов над Пакистаном

транспорт происшествия за рубежом

17:44

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Самолет авиакомпании Nordwind, следующий из Пхукета в Москву, сделает дозаправку в аэропорту Минеральные Воды. Дозаправка необходима из-за закрытия воздушного пространства Пакистана, пояснили Агентству "Москва" в пресс-службе перевозчика.

Ранее СМИ сообщили об инциденте между ВВС Индии и Пакистана. Пакистанские военные заявили, что сбили два индийских Миг-21, которые нарушили границу в спорном регионе Кашмир. Летчики одного из сбитых самолетов погибли, а пилоты второго Миг-21 были арестованы. После ЧП воздушное пространство над Пакистаном закрыли для всех международных полетов.

В связи с этим Boeing 777-312 авиакомпании "Аэрофлот" Москвы – Бангкок вынужденно приземлился в аэропорту Ташкента. Посадка прошла штатно, сейчас решают, где временно разместить пассажиров лайнера.

В Кремле сообщили, что следят за конфликтом на индо-пакистанской границе, и призвали Индию и Пакистан к сдержанности.

Авиакомпания "Россия" меняет маршруты полетов из-за закрытого неба над Пакистаном

транспорт происшествия за рубежом

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