В Кремле призвали Индию и Пакистан к сдержанности

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В Кремле следят за развитием конфликта на индо-пакистанской границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы крайне обеспокоены в связи с поступающими новостями, очень внимательно отслеживаем обстановку и, конечно, мы призываем все стороны к сдержанности", –цитирует РИА Новости представителя президента РФ.

В среду, 27 февраля, два самолета Миг-21 ВВС Индии были сбиты вооруженными силами Пакистана. Двух индийских пилотов задержали. В Министерстве иностранных дел Пакистана объяснили удар демонстрацией готовности к самообороне.

Воздушное пространство на севере Индии объявлено временно закрытым. Авиакомпания "Россия" группы "Аэрофлот" меняет маршруты полетов. Три рейса "России" уже совершили досрочную посадку.