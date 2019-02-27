Самолет "Аэрофлота" вынужденно сел в Ташкенте

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Самолет Boeing 777-312 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Бангкок, вынужденно сел в аэропорту Ташкента, сообщает РИА Новости.

Из-за инцидента между ВВС Индии и Пакистана воздушное пространство над последним закрыли для всех международных полетов.

Самолет посадили в штатном режиме, сейчас решается вопрос с размещением пассажиров.

Ранее издание India Today сообщило, что два самолета BBC Индии потерпели крушение на севере страны. По предварительным данным, оба пилота одного из них погибли. Инцидент произошел в штате Джамму и Кашмир.

Двух пилотов второго индийского самолета арестовали в Пакистане. Один из них получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение, где ему окажут необходимую медпомощь, второй находится под стражей.

В Военно-воздушных силах Пакистана заявили, что самолеты сбили они. Причина произошедшего – самолеты вошли в воздушное пространство Пакистана. Первый сбитый самолет упал на индийской стороне, второй – на пакистанской. В Министерстве иностранных дел Пакистана объяснили воздушный удар демонстрацией готовности к самообороне.