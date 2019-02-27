Более 750 опасных автобусов и такси переместили на штрафстоянки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 750 автобусов и такси, работа которых угрожала жизни пассажиров, отправили на спецстоянки с начала 2019 года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, после проведения реформы наземного транспорта, когда частные перевозчики перешли на госконтракты, число ДТП с автобусами снизилось на 35 процентов.

"Мы продолжаем принимать самые жесткие меры для того, чтобы не допускать компании к работе, которые не могут обеспечить безопасность пассажиров", – сказал он Агентству "Москва".

Ликсутов отметил, что нелегальные перевозчики остаются только на маршрутах между Москвой и другими регионами.

Они часто используют старые и неисправные автобусы, отказываются страховать пассажиров, не контролируют режим труда и отдыха водителей, которые, помимо прочего, не проходят медкомиссию.

6 февраля стало известно, что фирмы, работающие в сфере межрегиональных автобусных перевозок, могут приостановить работу из-за нарушений правил Ространснадзора.