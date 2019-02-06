Межрегиональные автобусные перевозки могут приостановить из-за штрафов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Фирмы, работающие в сфере межрегиональных автобусных перевозок, могут приостановить работу из-за нарушений правил Ространснадзора. Такое мнение высказали в Объединении автопассажирских перевозчиков, сообщает газета "Известия".
Организация направила обращение в Минтранс. В письме говорится, что остановки автобусов во многих городах и поселках не внесены в федеральный реестр, поэтому перевозчики, которые включают такие пункты в маршруты, не могут получить необходимые свидетельства, либо вынуждены платить штраф от 5 до 300 тысяч рублей.
"В такой ситуации существует реальная угроза приостановки транспортного обслуживания населения на территории многих субъектов РФ", – сказано в обращении.
Сейчас на рассмотрении у депутатов Госдумы находится вопрос ужесточения ответственности за организацию пассажирских автобусных перевозок. По мнению депутата ГД от Калужской области Геннадия Скляра, количество происшествий с участием автобусного транспорта в последнее время увеличилось. И ДТП под Калугой, в котором погибли семь человек и 32 получили травмы, особенно показательно. Он подчеркнул, что необходимо более тщательно проверять транспортные средства, выходящие как на регулярные рейсы, так и заказные, а также квалификацию водителей.
В 2017 году Минтранс ввел новые правила для междугородних автобусных перевозок. В частности, ужесточены требования к стажу водителей, автобусы с детьми получили желтый проблесковый маячок, для всех категорий перевозчиков ввели обязательное лицензирование.
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