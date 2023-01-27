Движение поездов на Арбатско-Покровской линии восстановлено

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В 10:12 появилась информация, что движение вновь осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее стало известно, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро временно приостановили движение поездов. Сбой произошел из-за человека на путях. Пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро "Бауманская". Пострадавшего достали и передали медикам. В результате движения не было от "Курской" до "Партизанской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

До этого подобная ситуация произошла 19 января. Тогда на восточном участке Арбатско-Покровской линии также пришлось увеличить интервалы движения поездов из-за человека на путях. По данным СМИ, инцидент с падением пассажира на рельсы произошел на станции "Партизанская".



Движение поездов от станции "Курская" до "Партизанской" остановили из-за человека на путях

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