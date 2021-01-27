Началась продажа абонементов на трех парковках со шлагбаумом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Мария Касатина

Стартовала продажа абонементов на трех парковках со шлагбаумом в Северном, Западном и Юго-Восточном округах столицы. Приобрести их можно со среды, 27 января, говорится в Telegram-канале Дептранса.

Купить абонемент можно на парковке, расположенной на Хорошёвском шоссе, владении 9, – там доступны 30 абонементных мест. Стоимость парковочного разрешения на месяц составляет 2 тысячи рублей.

На улице Лобачевского, доме 118, строении 1, работает 25 парковочных мест за 3,5 тысячи рублей в месяц. Также можно приобрести абонемент на парковку у станции метро "Котельники" на Новорязанском шоссе. Там доступны 30 абонементных мест, цена – 2,9 тысячи рублей в месяц.

Уточняется, что все абонементы начнут действовать с февраля. При регулярном пользовании ими автовладельцы смогут сэкономить на парковке.

Ранее эксперт рассказал об опасной ошибке при парковке автомобиля. Специалист подчеркнул, что у автомобилей с гидроусилителем руля такая остановка может привести к ускоренному износу этой системы.