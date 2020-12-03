Перечислены основные ошибки при чистке автомобиля от наледи

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Эксперты журнала "За рулем" перечислили основные ошибки водителей при очистке стекол автомобиля от наледи.

В частности, автомобилистам порекомендовали не оставлять стеклоочистители во включенном состоянии после поездки, чтобы не лишиться предохранителя.

Специалисты объяснили, что из-за примерзших щеток предохранитель может перегореть. Они также призвали отказаться от использования стеклоочистителей в момент, когда на стекле уже появляются оттаявшие участки, – это действие может способствовать износу детали.

Для борьбы с наледью не стоит использовать незамерзающую жидкость, предупредили эксперты. По их словам, в морозный день она может застыть и усложнит процесс очистки.

Чтобы избежать трещин при чистке машины, эксперты посоветовали не поливать стекла автомобиля горячей водой.

Ранее специалисты объяснили, как снизить расход топлива в зимний период. По их мнению, необходимо разогревать двигатель за меньший период времени, а также тщательно очищать машину от снега.