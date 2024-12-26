Хуснуллин открыл две платные автодороги в Татарстане

Фото: телеграм-канал "ТАТМЕДИА | Новости Казани и Татарстана"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин открыл по видеосвязи две платные автодороги в Татарстане.

Речь идет о второй очереди Вознесенского тракта протяженностью 7,6 километра и дороге из Алексеевска в Альметьевск с выходами на федеральные трассы М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-12 "Восток" протяженностью 145 километров.

По словам Хуснуллина, трасса Алексеевск – Альметьевск построена с привлечением внебюджетных источников.

"Татарстан перевыполнил показатель по региональным дорогам, уже фактически приближается к выполнению плана, который у нас стоял к 2030 году", – цитирует его ТАСС.

В свою очередь, глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что стоимость Вознесенского тракта составила 27 миллиардов рублей, а трассы из Алексеевска в Альметьевск – 145 миллиардов.

"Без федеральной поддержки это было бы невозможно", – указал глава региона.

Теперь стоимость проезда по Вознесенскому тракту для автомобилей первой категории составит 90 рублей и 150 – в час пик. Для проезда по платной дороге до Альметьевска водителям этой категории придется платить по 4,5 рубля за каждый километр пути.

Ранее российский Минтранс не поддержал идею о вводе бесплатного проезда гибридных авто по платным дорогам. Кроме того, ведомство призвало не отменять платную парковку для этого вида транспорта, так как это негативно повлияет на финансовую модель реализации проектов и может изменить всю их экономику.

