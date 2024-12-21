Минтранс не поддержал идею бесплатного проезда для гибридных авто

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Министерство транспорта РФ не поддержало идею бесплатного проезда гибридных автомобилей по платным трассам и отмену оплаты парковки. Об этом заявил глава ведомства Роман Старовойт.

"Если мы будем расширять перечень таких льготных категорий, существенно сократится взнос на текущее содержание инфраструктуры", – отметил министр в интервью ТАСС.

Это, в свою очередь, негативно повлияет на финансовую модель реализации проектов, срок которых уже рассчитан на многие годы, и существенно изменит экономику всего проекта, подчеркнул глава Минтранса.

Старовойт добавил, что на сегодняшний день на платных дорогах уже действует множество преференций, включая бесплатный проезд различных спецслужб и грузов, а также электромобилей.

Ранее в Госдуме предложили увеличить разрешенную скорость на автомагистралях до 150 км/ч. Данное предложение коснется только тех трасс, которые соответствуют требованиям безопасности. Например, трассы М11 "Нева" или М12 "Восток".

Депутаты также внесли на рассмотрение законопроект, по которому водителей будут информировать о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации.