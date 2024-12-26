Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено, сообщает столичный Дептранс.

По данным ведомства, в настоящее время поезда курсируют по графику.

26 декабря интервалы движения были увеличены на юго-восточном участке фиолетовой ветки метро. Департамент отмечал, что причиной стал человек на путях.

Движение поездов не осуществлялось от станции "Жулебино" до станции "Текстильщики". В то же время в обратном направлении составы продолжали движение, но с увеличенным интервалом.

Накануне на железнодорожном переезде в Щелкове произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маневрового локомотива с вагонами. Однако оно не повлияло на движения поездов Ярославского направления Московской железной дороги.