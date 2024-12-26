26 декабря, 12:35 (обновлено 26.12.2024 12:59)Транспорт
Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено, сообщает столичный Дептранс.
По данным ведомства, в настоящее время поезда курсируют по графику.
26 декабря интервалы движения были увеличены на юго-восточном участке фиолетовой ветки метро. Департамент отмечал, что причиной стал человек на путях.
Движение поездов не осуществлялось от станции "Жулебино" до станции "Текстильщики". В то же время в обратном направлении составы продолжали движение, но с увеличенным интервалом.
Накануне на железнодорожном переезде в Щелкове произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маневрового локомотива с вагонами. Однако оно не повлияло на движения поездов Ярославского направления Московской железной дороги.
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 декабря