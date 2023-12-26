В России планируют упростить текст ПДД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Текст Правил дорожного движения (ПДД) в России планируют сделать более простым для восприятия. Об этом сообщил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

"Основные моменты правил сохранятся, но вот переписать документ простым, понятным языком, убрав из них те ошибки, которые есть, – вот это как раз задача абсолютно правильная и необходимая", – цитирует его ТАСС.

Говоря о намерении упростить ПДД, Холодов напомнил о правиле, позволяющем оставлять автомобиль на мосту, где имеется на менее трех полос движения. По его словам, в правилах следует написать "нельзя", даже если это добавит запретов автомобилистам.

В качестве еще одного примера Холодов привел изучение правил езды на мопеде. Для освоения информации об этом необходимо ознакомиться с информацией сразу из нескольких глав. Наличие данных в разных разделах и их усложненное восприятие позволяет упростить и структурировать ПДД, заключил он.

Накануне поручение обновить ПДД в России дал Владимир Путин. Реализацию поручения по указу президента должны взять на себя правительство и Общественная палата. Обновленные ПДД Путин ожидает увидеть до 1 апреля 2024 года.



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