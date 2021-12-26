Почти 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

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Почти 70 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего корректировок внесено в расписание Внуково. Там задержали 17 рейсов и отменили шесть.

В Домодедово задержали 18 рейсов и отменили два. В Шереметьево отменили девять рейсов и задержали 14.

Накануне в столичных аэропортах отменили и задержали более 70 рейсов из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что самолет, выполняющий рейс из Москвы в Якутск, совершил вынужденную посадку в Хабаровске.

Причиной стала непогода в пункте назначения. Аэропорт Якутска не смог принять лайнер из-за сильного тумана. Метеорологическая видимость составляла 200 метров. Температура в городе была 47 градусов мороза.