Самолет Москва – Якутск совершит вынужденную посадку в Хабаровске из-за непогоды

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Якутск, совершит вынужденную посадку в Хабаровске из-за непогоды в пункте назначения.

"Boeing 767 авиакомпании Utair <...> планирует посадку в аэропорту Хабаровск, как на запасном, ввиду неблагоприятных метеоусловий Якутска", – говорится в сообщении в телеграм-канале хабаровского аэропорта в четверг утром, 23 декабря.

Там уточнили, что в Якутске сейчас 47 градусов мороза, кроме того, в городе сильный туман, метеорологическая видимость – 200 метров.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали и отменили свыше 50 рейсов из-за сильного снегопада. Тогда снежный покров в городе вырос до 20 сантиметров.