Собянин поручил повысить безопасность перевозок в Москве в праздники

26 декабря, 13:07
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сергей Собянин потребовал усилить контроль за техническим состоянием автобусов в предпраздничные и праздничные дни.
Обращаясь к своему заместителю по транспорту Максиму Ликсутову, он добавил, что эта работа должна проходить совместно с Московской областью. Ликсутов отметил, что после аварии с автобусом на Кутузовском проспекте в столице проверили состояние всех 8 тысяч автобусов. Это коснулось как "Мосгортранса", так и частных перевозчиков. Весь проверенный транспорт допустили до работы с пассажиром, как и водителей, подчеркнул заммэра.
ДТП случилось днем 25 декабря возле станции метро "Славянский бульвар". Пассажирский автобус "Мострансавто" въехал в подземный переход. Четыре человека погибли, еще 11 пострадали. Возбуждено уголовное дело.
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