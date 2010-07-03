Трасса М11 полностью заработает 27 ноября

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Трасса М11 Москва – Санкт-Петербург полностью заработает в среду, 27 ноября, сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Первые машины отправились по новой скоростной автодороге М11 Москва – Санкт-Петербург. Трасса начнет полностью работать с 27 ноября", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".
В пресс-службе сообщили, что губернатор Московской области совместно с помощником президента Игорем Левитиным, министром транспорта Евгением Дитрихом и председателем правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко проверил готовность к открытию магистрали.
Воробьев отметил, что М11 является одной из самых оживленных трасс в России.
"Она связывает две столицы, крупнейшие туристические центры, куда традиционно едет огромное количество пассажиров и грузов. Дорога практически готова, сегодня такой символический пробег из Москвы в Санкт-Петербург. С точки зрения безопасности здесь все соответствует самым высоким мировым стандартам", – отметил Воробьев.
Ранее сообщалось, что в "Автодоре" планируют весной 2020 года поднять скоростной режим на всех участках трассы до 130 километров в час. Сейчас скорость движения по М11 составляет 110 километров в час. Исключение – обход Вышнего Волочка, где можно разгоняться до 130 километров в час.
На М11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок. С 1 ноября на трассе действует новая тарифная сетка. Цена зависит от дня недели и наличия транспондера.
Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1 820 рублей, с транспондером – 1 331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2 020 рублей, при использовании транспондера – 1 494 рубля.
Нововведения не распространяются на головной участок трассы М11 – из Москвы до аэропорта Шереметьево (15-58 километры), – а также седьмой и восьмой участки трассы.
Трасса М11 протяженностью 669 километров проходит по территории Москвы, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга. Бесплатной альтернативой является дорога М10 "Россия".
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