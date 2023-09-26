Вестибюли двух станций метро Москвы буду закрывать на вход в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вестибюли станций метро "Калужская" и "Воронцовская" Московского метрополитена будут закрывать на вход в вечерний час пик в будни. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"В будни с 18:00 до 19:00 мы закрываем на вход северный вестибюль станции "Калужская" и вестибюль № 1 станции "Воронцовская" (выходы 7–10) в вечерние часы пик", – говорится в публикации.

Однако уточняется, что в это время пассажиры метро смогут осуществлять пересадку на этих станциях и выходить через них в город. Рассчитывается, что пересадка будет проходить быстрее из-за установленных ограничений на вход.

При этом вход через южные вестибюли "Калужской" (выходы 1–4) и вестибюль № 2 "Воронцовской" (выходы 11–12) будет доступен. В департаменте пассажирам также рекомендовали воспользоваться возможностью наземной пересадки.

Расписание нескольких пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменилось с 23 сентября в связи с началом реконструкции остановки Тестовская МЦД-1.

Работники РЖД планируют реконструировать старую платформу № 1, добавив навесную конструкцию для защиты от осадков. Также специалисты улучшат тоннель, по которому пешеходы выходят в город. В общей сложности на Тестовской сделают три платформы для остановки поездов МЦД-1, дальних пригородных и экспрессов до Одинцова и Усова.



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