Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи не будут ходить по Красноказарменной и Волочаевской улицам утром 27 августа. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Только в воскресенье, 27 августа, с начала движения до 09:00 трамваи не будут ходить по улице Красноказарменная и улице Волочаевская", – отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в это время трамваи будут курсировать по измененным маршрутам. Трамвай № 32 пройдет от станции метро "Партизанская" через станцию метро "Авиамоторная" до ДК "Компрессор". Трамвай № 43 будет курсировать от станции Московского центрального кольца Угрешская через Андроньевскую площадь до Курского вокзала. Трамвай № 45 не будет ездить. Вместо него пустят А и 43 с пересадкой на остановке "Кинотеатр "Победа". Маршруты трамваев № 4 и 37 меняются на время благоустройства улица Бауманская.

В Дептрансе уточнили, что пассажиры могут пользоваться автобусами № 050 – от станции метро "Комсомольская" до станции "Авиамоторная"; № 125, который курсирует между Красноказарменной площадью, улицей Волочаевской, станциями метро "Площадь Ильича", "Авиамоторная" и "Шоссе Энтузиастов".

Изменения введены в связи с заменой контактной сети трамвая. Это проводится в рамках благоустройства улица Бауманская. Чтобы провести работы нужно расширенное технологическое окно, которое затронет ближайшие районы.

Движение трамваев введут в расписание 27 августа после 09:00.

Ранее сообщалось, что изменения будут внесены в график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 с 22:00 до 5:19 с 26 на 27 и с 27 на 28 августа. Также изменится расписание и аэроэкспрессов в Шереметьево, которые следуют по маршруту рано утро и поздно вечером. С 00:00 до 05:00 не будут работать пути от Савеловской до Бескудникова. На этом участке запланированы работы по обновлению инфраструктуры.



Расписание составов на Курском и Рижском направлениях изменится 26 и 27 августа