Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 26–28 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Изменения будут внесены в график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 с 22:00 до 5:19 с 26 на 27 и с 27 на 28 августа. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов будут увеличены до 40 минут. Будет изменено время отправления последних поездов", – говорится в публикации.

Кроме того, изменится расписание и аэроэкспрессов в Шереметьево, которые следуют по маршруту рано утро и поздно вечером.

Также пассажиров предупреждают, что с 00:00 до 05:00 не будут работать пути от Савеловской до Бескудникова. На этом участке запланированы работы по обновлению инфраструктуры.

Для удобства граждан будут запущены дополнительные автобусы от Можайска. График их движения можно посмотреть по ссылке.

При этом, чтобы добраться до аэропорта, пассажирам рекомендовали пересесть на автобус 1195 от станции метро "Ховрино", который ходит каждые 10 минут.

Актуальное расписание поездов всегда можно посмотреть в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" или на портале ЦППК.

Ранее сообщалось, что участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" будет закрыт с 26 по 28 августа.

Станция "Петровско-Разумовская" временно станет конечной. В период закрытия участка пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами с остановками у станций "Селигерская", "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Петровско-Разумовская". Интервал движения транспорта в будни составит две минуты, в выходные – три минуты. Всего запустят около 50 автобусов с движением с 05:20 до 02:00.



Расписание составов на Курском и Рижском направлениях изменится 26 и 27 августа