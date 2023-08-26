Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Завод СВАРЗ выпустил 1000-й остановочный павильон в 2023 году. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что остановочный павильон установят на Нагатинской набережной. Всего до конца 2023 года планируется произвести на СВАРЗ 1,3 тысячи павильонов.

Ликсутов уточнил, что каждый павильон делается из надежных, ударопрочных материалов отечественного производства, которые защищают горожан от ветра, дождя и снега, а также служат много лет. Павильоны в едином стиле устанавливаются в Москве и Московской области.

"На новых остановках размещены информационные лайтбоксы и удобные скамейки, а широкая крыша укрывает пассажиров от осадков. Мы обновляем нашу инфраструктуру в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина", – отметил заммэра.

В июле Сергей Собянин рассказал, что в Москве установили свыше 550 остановок нового типа с начала 2023 года.

Мэр Москвы подчеркнул, что на улицах столицы появились современные остановочные павильоны, которые были созданы из нержавеющей стали и алюминия. Их оснастили камерами видеонаблюдения и освещением, а также большой крышей, которая хорошо защищает от непогоды.



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