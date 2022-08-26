Еще на пяти станциях столичного метро стали раздавать воду из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатную воду начали раздавать еще на пяти станциях столичного метрополитена и МЦК. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку пять станций, где с 17:00 раздаем воду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что получить питьевую воду теперь можно на станциях "Сокол", "Аэропорт", "Комсомольская" Кольцевой линии и станциях МЦК "Зорге" и "Дубровка".

Питьевую воду начали бесплатно раздавать в метро и на вокзалах Москвы днем в пятницу, 26 августа. Получить ее можно было на станциях "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая", "Кутузовская" и на автостанции "Орехово".

Также в вечерние часы воду планируется раздавать на вокзалах и некоторых железнодорожных станциях.

Ранее стало известно, что в пятницу, 26 августа, главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру воздуха на уровне 30,3 градуса. Данный показатель превысил максимум 53-летней давности.

Прежний рекорд был установлен 26 августа 1969 года – тогда воздух прогрелся до 28,9 градуса.

