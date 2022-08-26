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Москва 24

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Транспорт

13:36

Бесплатную воду начали раздавать в метро Москвы из-за жары

транспортпогода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бесплатную питьевую воду начали раздавать в метро и на вокзалах Москвы из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Воду можно будет получить на станциях "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая", "Кутузовская", а также на автостанции "Орехово".

"Питьевую воду раздают пассажирам ж/д транспорта и экспресс-автобусов до аэропортов. Перевозчик ЦППК в вечерние часы пик будет раздавать воду на вокзалах Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском", – говорится в сообщении.

Воду начали раздавать на следующих станциях:

  • Мытищи;
  • Выхино;
  • Подольск;
  • Железнодорожная;
  • Лобня;
  • Одинцово;
  • Тушинская;
  • Пушкино;
  • Окружная
  • Площадь трех вокзалов (Каланчевская);
  • Ольгино;
  • Расторгуево;
  • Раменское;
  • Славянский бульвар;
  • Нахабино;
  • Павшино;
  • Щербинка;
  • Нижегородская;
  • Домодедово;
  • Люберцы-1;
  • Солнечная;
  • Апрелевка.

Перевозчик МТППК также будет раздавать питьевую воду на Ленинградском вокзале при температуре выше 30 градусов. Воду будет предлагать и "Аэроэкспресс" в автобусах до Домодедово и Шереметьево.

Ранее сообщалось, что главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру воздуха на уровне 30,3 градуса в 11:00 26 августа. Данный показатель превысил максимум 53-летней давности. Прежний рекорд был зафиксирован 26 августа 1969 года. Тогда температура воздуха превысила 28,9 градуса.

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