Бесплатную воду начали раздавать в метро Москвы из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бесплатную питьевую воду начали раздавать в метро и на вокзалах Москвы из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.



Воду можно будет получить на станциях "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая", "Кутузовская", а также на автостанции "Орехово".

"Питьевую воду раздают пассажирам ж/д транспорта и экспресс-автобусов до аэропортов. Перевозчик ЦППК в вечерние часы пик будет раздавать воду на вокзалах Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском", – говорится в сообщении.

Воду начали раздавать на следующих станциях:



Мытищи;

Выхино;

Подольск;

Железнодорожная;

Лобня;

Одинцово;

Тушинская;

Пушкино;

Окружная

Площадь трех вокзалов (Каланчевская);

Ольгино;

Расторгуево;

Раменское;

Славянский бульвар;

Нахабино;

Павшино;

Щербинка;

Нижегородская;

Домодедово;

Люберцы-1;

Солнечная;

Апрелевка.

Перевозчик МТППК также будет раздавать питьевую воду на Ленинградском вокзале при температуре выше 30 градусов. Воду будет предлагать и "Аэроэкспресс" в автобусах до Домодедово и Шереметьево.

Ранее сообщалось, что главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру воздуха на уровне 30,3 градуса в 11:00 26 августа. Данный показатель превысил максимум 53-летней давности. Прежний рекорд был зафиксирован 26 августа 1969 года. Тогда температура воздуха превысила 28,9 градуса.

