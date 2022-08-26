Пассажирам автобусов "Аэроэкспресс" раздадут воду из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В пятницу, 26 августа, пассажирам автобусов "Аэроэкспресс" раздадут бутилированную питьевую воду из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Это обеспечит дополнительный комфорт в поездке и позволит пассажирам легче переносить жаркую погоду. Раздача воды начнется в самый горячий период дня – после 12:00", – говорится в сообщении.

Уточняется, что получить бутылку воды могут пассажиры автобусов, которые курсируют между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, а также между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом Домодедово. Уточнить подробности можно у водителей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что внимательно следят за температурой в поездах, экспресс-автобусах и терминалах компании для комфорта пассажиров. Также в двухэтажных аэроэкспрессах воздух перед попаданием в салон обеззараживается под воздействием ультрафиолета в специальных камерах.

26 августа главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру воздуха на уровне 30,3 градуса в 11:00 26 августа. Данный показатель превысил максимум 53-летней давности, свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ. Прежний рекорд был зафиксирован 26 августа 1969 года. Тогда температура воздуха превысила 28,9 градуса.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что небольшое понижение температуры ожидается в Московском регионе в предстоящие выходные, 27 и 28 августа.

