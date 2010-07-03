Самолеты Boeing 737 MAX планируют вернуть в эксплуатацию до конца года

14:50
14:50
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Zuma
Компания Boeing планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX до конца текущего года, сообщил вице-президент компании по маркетингу Рэнди Тинсет.
"Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что более 400 пилотов подали иск против компании Boeing за сокрытие дефектов при конструировании модели самолетов 737MAX. Иски были поданы за решения, которые заставили их столкнуться с убытками и психологическими проблемами после того, как ряд авиакомпаний со всего мира приостановил эксплуатацию самолетов этой модели.
Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и других странах после того, как потерпели крушение два самолета этой модели. В марте Boeing 737 МАХ компании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился недалеко от города Дэбрэ-Зэйт в Африке. Ранее, в ноябре 2018 года, упал аналогичный самолет индонезийской компании Lion Air.
При расследовании причин авиакатастроф были выявлены ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing заявляла, что устраняет эти недочеты и обновляет программу обучения летчиков.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: