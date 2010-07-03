Самолеты Boeing 737 MAX планируют вернуть в эксплуатацию до конца года

Фото: ТАСС/Zuma

Компания Boeing планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX до конца текущего года, сообщил вице-президент компании по маркетингу Рэнди Тинсет.

"Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более 400 пилотов подали иск против компании Boeing за сокрытие дефектов при конструировании модели самолетов 737MAX. Иски были поданы за решения, которые заставили их столкнуться с убытками и психологическими проблемами после того, как ряд авиакомпаний со всего мира приостановил эксплуатацию самолетов этой модели.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и других странах после того, как потерпели крушение два самолета этой модели. В марте Boeing 737 МАХ компании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился недалеко от города Дэбрэ-Зэйт в Африке. Ранее, в ноябре 2018 года, упал аналогичный самолет индонезийской компании Lion Air.

При расследовании причин авиакатастроф были выявлены ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing заявляла, что устраняет эти недочеты и обновляет программу обучения летчиков.

