Движение на Ленинградском шоссе восстановили после ДТП с участием грузовика

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта на Ленинградском шоссе перед пересечением с МКАД восстановили после ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Утром во вторник, 26 июля, на Ленинградском шоссе перед пересечением с МКАД грузовик наехал на место проведения дорожных работ. Движение транспорта в сторону области осуществлялось по одной полосе из четырех.

Ранее легковой автомобиль врезался в остановившийся на МКАД грузовик. Авария произошла в районе 52-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. За медицинской помощью после ДТП обратились три человека, которые находились в легковом автомобиле. Водитель грузовика не пострадал.