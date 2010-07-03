Движение в Тушинском тоннеле ограничат в ночь на 27 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта в Тушинском тоннеле ограничат в ночь с 26 на 27 июля из-за ремонтных работ. Об этом водителей предупредили в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Специалисты ЦОДД напомнили, что с 01:30 до 05:00 субботы в связи с ремонтом Тушинский тоннель будет закрыт для проезда машин в сторону области.

⛔️Ночью (с 1:30 до 5 утра) из-за ремонтных работ будет закрыт для движения в сторону области Тушинский тоннель. Имейте в виду, планируя ночные поездки. — ЦОДД (@gucodd) 26 июля 2019 г.



Автомобилистам постоветовали заранее планировать ночные поездки в этом районе.

Ранее сообщалось, что несколько улиц у стадиона "Лужники" перекроют 29 июля из-за концерта немецкой группы Rammstein. Ограничения будут действовать с 22:00 и до завершения мероприятия.