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Москва 24

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26 июля, 22:18

Движение в Тушинском тоннеле ограничат в ночь на 27 июля

транспорт дороги перекрытия город

26 июля, 22:18

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта в Тушинском тоннеле ограничат в ночь с 26 на 27 июля из-за ремонтных работ. Об этом водителей предупредили в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Специалисты ЦОДД напомнили, что с 01:30 до 05:00 субботы в связи с ремонтом Тушинский тоннель будет закрыт для проезда машин в сторону области.


Автомобилистам постоветовали заранее планировать ночные поездки в этом районе.

Ранее сообщалось, что несколько улиц у стадиона "Лужники" перекроют 29 июля из-за концерта немецкой группы Rammstein. Ограничения будут действовать с 22:00 и до завершения мероприятия.

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транспорт дороги перекрытия город

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