Движение на некоторых улицах Зеленограда перекроют 28 июля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Из-за проведения полумарафона в городе Зеленоград движение в районе улицы Конструктора Лукина 28 июля будет ограничено. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Информационный центр транспортного комплекса столицы.

"В связи с проведением XXIII Зеленоградского полумарафона движение в районе улицы Конструктора Лукина будет перекрыто 28 июля", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что перекрытия начнутся с 8:00. В 13:00 движение запланировано восстановить в нормальном режиме. Ограничения будут действовать на следующих участках дорог:



улица Конструктора Лукина

684-й проезд

проезд номер 4803

проспект Генерала Алексеева

улица Алабушевская

Ранее сообщалось, что движение на Волгоградском проспекте ограничат с 22 июля по 30 ноября. Изменения связаны с реконструкцией инженерных сетей.