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Москва 24

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03:52

Движение на некоторых улицах Зеленограда перекроют 28 июля

транспорт перекрытия авто

03:52

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Из-за проведения полумарафона в городе Зеленоград движение в районе улицы Конструктора Лукина 28 июля будет ограничено. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Информационный центр транспортного комплекса столицы.

"В связи с проведением XXIII Зеленоградского полумарафона движение в районе улицы Конструктора Лукина будет перекрыто 28 июля", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что перекрытия начнутся с 8:00. В 13:00 движение запланировано восстановить в нормальном режиме. Ограничения будут действовать на следующих участках дорог:

  • улица Конструктора Лукина
  • 684-й проезд
  • проезд номер 4803
  • проспект Генерала Алексеева
  • улица Алабушевская

Ранее сообщалось, что движение на Волгоградском проспекте ограничат с 22 июля по 30 ноября. Изменения связаны с реконструкцией инженерных сетей.

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