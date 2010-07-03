Движение в центре столицы ограничат из-за заезда "ГУМ-Авторалли"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на нескольких улицах в центре столицы ограничат 28 июля из-за заезда "ГУМ-Авторалли", сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

С 05:00 до 15:00 полностью перекроют движение на улице Ильинке. С 08:00 до 14:00 нельзя будет проехать по крайней правой полосе на Кремлевской набережной в районе Большого Москворецкого моста.

С 5:00 28 июля до 03:00 29 июля движение полностью перекроют на Университетской площади – от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

"ГУМ Авторалли" пройдет в Москве уже в шестой раз. 120 экипажей отправятся по 100-километровому маршруту. В пробеге примут участие автомобили советских марок 1930-1970-х годов: "Чайки", "Волги", "Победы", "Москвичи" и "Жигули".