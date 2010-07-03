Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:04

Движение в центре столицы ограничат из-за заезда "ГУМ-Авторалли"

транспорт город

11:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на нескольких улицах в центре столицы ограничат 28 июля из-за заезда "ГУМ-Авторалли", сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

С 05:00 до 15:00 полностью перекроют движение на улице Ильинке. С 08:00 до 14:00 нельзя будет проехать по крайней правой полосе на Кремлевской набережной в районе Большого Москворецкого моста.

С 5:00 28 июля до 03:00 29 июля движение полностью перекроют на Университетской площади – от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

"ГУМ Авторалли" пройдет в Москве уже в шестой раз. 120 экипажей отправятся по 100-километровому маршруту. В пробеге примут участие автомобили советских марок 1930-1970-х годов: "Чайки", "Волги", "Победы", "Москвичи" и "Жигули".

Читайте также

транспорт город

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика