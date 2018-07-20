Движение в центре Москвы ограничат на три дня из-за ралли советских автомобилей

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Движение в центре Москвы ограничат на три дня. Перекрытия связаны с подготовкой и проведением ралли советских автомобилей "ГУМ Авторалли". Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.
С 00:01 20 июля до 16:00 21 июля, а также с 01:00 до 05:00 22 июля будет перекрыта Биржевая площадь.
Улица Ильинка от Биржевой до Красной площади будет полностью закрыта для проезда транспорта с 00:01 21 июля до 16:00 21 июля, а также с 01:00 до 05:00 22 июля.
Водителям стоит учитывать эту информацию при составлении маршрута движения.
"ГУМ Авторалли" проходит в Москве уже в пятый раз. 133 экипажа отправятся по 100-километровому маршруту. В пробеге примут участие автомобили советских марок 1930-1970-х годов: "Чайки", "Волги", "Победы", "Москвичи" и "Жигули".
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