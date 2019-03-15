Автомузей открывает постоянную экспозицию

16 марта Автомузей начинает постоянную работу на объединенной территории творческого пространства завода "Кристалл". В музее представлена коллекция автомобилей, которые оставили след в истории человечества, иллюстрируют собой эволюцию развития автомобилестроения в разных странах. Каждый экспонат – настоящий антиквариат, результат огромного труда коллекционеров ретро-автомобилей и реставраторов. За каждым из них стоят годы поисков и титанические труды, проведенные в мастерских.

Фото: предоставлено пресс-службой музея

Знакомство с увлекательным миром автомобилей в Автомузее сопровождается значительным количеством интерактивных экспонатов и инсталляций. Эта часть несет не только развлекательную, но и образовательную функцию.

На объединенной территории завода на основе Автомузее было создано многофункциональное пространство: коворкинг, лекторий, мастерская авто-конструирования, моделирования и рисования для детей и взрослых. В музее будут проходить самые разные мероприятия: авторалли, слеты участников автомобильных клубов, детские спортивные соревнования.

Автомузее – это центр притяжения для всех любителей машин и автомобильной истории, а также тех, кто проводит досуг с пользой. Приятным дополнением станет уютное кафе, магазин сувениров и организованное парковочное пространство.