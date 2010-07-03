Более 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы вечером 26 июля. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Расписания".

По информации "Яндекса", во Внукове, например, пришлось задержать 15 рейсов. В Домодедове были задержаны 17 рейсов, еще девять отменили.

В столичном аэропорту Шереметьево, в свою очередь, задержано десять рейсов.

Ранее сообщалось, что с 1 по 7 августа "Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в Шереметьево и обратно. Изменения связаны с работами на железной дороге. В ночь с 1 на 2 августа, со 2 на 3 августа, с 5 на 6 августа, с 6 на 7 августа из расписание уберут аэроэкспрессы, которые отправляются с Белорусского вокзала в 22:30, 23:30, 05:30 и 06:00, а в обратном направлении – в 23:00, 00:30, 07:00.