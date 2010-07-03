Резервный борт с пассажирами задержанного рейса вылетел из Ханты-Мансийска в Москву

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Резервный борт UTair с пассажирами задержанного более чем на четыре часа рейса вылетел из Ханты-Мансийска в Москву. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя авиакомпании в Ханты-Мансийске.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании UTair задержали по техническим причинам.

В ночь на четверг в трех столичных аэропортах задержали или отменили около 40 рейсов. В Домодедове задержали 16 вылетов и 3 отменили. Во Внукове с задержкой столкнулись пассажиры 15 рейсов.