Пассажиры задержанного рейса вылетят из Ханты-Мансийска в Москву резервным бортом

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Пассажиры задержанного по техническим причинам на 3,5 часа рейса UTair вылетят из Ханты-Мансийска в столичный аэропорт Внуково в 09:00 резервным бортом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя авиакомпании в Ханты-Мансийске.

Как отмечается, рейс задержался по техническим причинам.

"Сейчас в Ханты-Мансийск летит резервный борт из Уфы", – сказал собеседник агентства.

В ночь на четверг в трех столичных аэропортах задержали или отменили около 40 рейсов. В Домодедове задержали 16 вылетов и 3 отменили. Во Внуково с задержкой столкнулись пассажиры 15 рейсов.