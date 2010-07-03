Около 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Почти 40 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

В воздушной гавани Домодедово задержали 16 вылетов и 3 отменили. Во Внуково с задержкой столкнулись пассажиры 15 рейсов.

Аэропорт Шереметьево объявил о временной приостановке 5 вылетов. Причины изменений не сообщаются.

Днем ранее в трех главных московских аэропортах было отменено и задержано более 20 рейсов. Предполагается, что большое количество изменений связано с погодными условиями.