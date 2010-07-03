Свыше 20 самолетных рейсов задержано и отменено в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах более 20 рейсов оказались задержаны или отменены. О причинах изменений пока не сообщается. Об этом передает сервис "Яндекс.Расписания".

Предполагается, что большое количество отмен и задержек рейсов связано с неблагоприятными погодными условиями.

Сообщается, что в аэропорту Внуково задержано два рейса и один оказался отменен. В воздушной гавани Домодедово задержали 11 вылетов и 4 отменили.

В Шереметьево известно о задержании 3 рейсов.

Днем ранее, 22 июля, в трех главных аэропортах столицы было задержано и отменено более 30 вылетов. О причинах изменений также не сообщалось.