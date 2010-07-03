В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов

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В московских аэропортах задержано и отменено более 30 рейсов, передает Агентство "Москва".

В Домодедове задержали 13 рейсов, отменили шесть. Во Внукове было задержано 10 рейсов, один отменен.

Один рейс задержан в Шереметьеве.

Ранее стало известно, что вечером в воскресенье, 21 июля, задержали два рейса в Москву из Ростова-на-Дону. Причиной стали технические проблемы. По данным табло аэропорта "Платов", речь идет о рейсах авиакомпании S7 в Домодедове и "Россия" в Шереметьеве, которые должны были вылететь в 21:30 и 20:10.