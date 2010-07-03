Москвичи выберут новую версию поезда "Москва" в павильоне МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы смогут выбрать, как будет выглядеть новая версия поездов "Москва", сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова. Он уточнил, что эти составы начнут курсировать в метро уже в следующем году.

По словам заммэра, голосование пройдет в павильоне МЦД. Там установят стойку, где посетители смогут посмотреть варианты "масок" нового состава и выбрать понравившуюся. Дежурящий рядом консультант расскажет об особенностях поезда и ответит на интересующие вопросы. Голосование начнется 26 июля и продлится 10 дней.

Заммэра пообещал, что в новой версии поездов "Москва" используют лучшие современные наработки. Кроме того, изменятся внешний и внутренний вид вагона, составы станут тише, комфортнее и вместительнее.

С начала года в московском метро запустили 30 поездов "Москва". На сегодняшний день их общее количество составляет 132 состава.

27 июля в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров состоится открытие виртуальной выставки портретов пассажиров городского транспорта. Посетителям представят работы 12 художников проекта Art of Metro, которые создали более 220 портретов пассажиров электричек, метро и общественного наземного транспорта из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, а также Пекина и Рима. Экспозиция будет виртуальной, ее покажут в форме интерактивной инсталляции.

При этом с 13:00 до 16:00 художники проведут творческий перформанс. С помощью техники быстрого рисунка они будут изображать посетителей павильона. Посмотреть портреты можно будет на странице МЦД в соцсети "ВКонтакте". Выставка будет работать до 11 августа, вход свободный.

Павильон МЦД расположен на площади у Киевского вокзала. Он открыт для посетителей с 09:00 до 21:00.

Павильон начал работать в начале 2019 года. За это время там провели более 200 экскурсий. Посетителями павильона стали свыше 90 тысяч человек.