Меры защиты льготных пассажиров усилены в столичном транспорте

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Столичный Дептранс усилил меры защиты льготных пассажиров в городском транспорте. Если москвич потерял карту, ей не смогут воспользоваться другие люди, сообщили в телеграм-канале департамента.

Если контролер определит, что пассажир пользуется чужой картой москвича, то его оштрафуют на четыре тысячи рублей, а саму карту заблокируют без возможности восстановления.

В Дептрансе отметили, что карта москвича – больше чем проездной: она предоставляет доступ к разным городским сервисам и услугам, а также является носителем персональных данных владельца и в некоторых случаях содержит банковское приложение. При ее потере или краже владелец может стать жертвой мошенников.

Если москвич утратил карту, ему нужно оформить заявление на замену на портале mos.ru и указать причину "Утеря карты". А если карта была с банковским приложением, то необходимо заблокировать ее через мобильное приложение или горячую линию банка. В Дептрансе напомнили, что карта москвича выдается тому, кто имеет право на льготы, поэтому пользоваться ею может только владелец.

Ранее генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин рассказал, что на mos.ru появился новый сервис "Проверка статуса действующей карты москвича". Теперь владельцы карты могут быстро узнать необходимую информацию о ней.

