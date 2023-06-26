Аэропорт Минеральных Вод возобновил работу после устранения дефекта полосы

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Аэропорт Минеральных Вод возобновил прием и выпуск самолетов после устранения повреждения взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"Аэропорт Минеральные Воды в кратчайшие сроки завершил устранение выявленных дефектов. <...> Полеты в аэропорт возобновились с 21:30 по московскому времени", – говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры для уменьшения негативного эффекта от временного закрытия воздушной гавани. Отмечается, что первыми были обслужены четыре рейса до Москвы и Санкт-Петербурга.

О приостановке работы аэропорта из-за дефекта полосы стало известно около шести вечера 26 июня. К повреждению, предположительно, могла привести высокая температура воздуха.

Следовавшие в Минеральные Воды самолеты были направлены в ближайшие населенные пункты, а именно в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.

