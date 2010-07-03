Москвичам рекомендовали пользоваться метро из-за ливня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичам посоветовали заранее планировать маршруты своих поездок и пользоваться метро в час пик. Такие рекомендации дал "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в связи с непогодой.



Час пик сегодня непрост - ливень, как обычно, тормозит движение. Больше всего времени потеряете в центре на Садовом и Тверской, на Ленинском пр-те и на МКАД (на юге и юго-западе). Планируйте маршруты заранее.



Если спешите, выбирайте метро. И будьте осторожны на дороге. pic.twitter.com/OCu5442u9e — ЦОДД (@gucodd) 26 июня 2019 г.



Ранее 26 июня ЦОДД сообщал о ДТП на внешней стороне 40-го километра МКАД. В аварию попал также автобус. Пострадавших нет.

Синоптики предупредили, что с вечера 26 июня до вечера 27 июня в Москве ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду, а в четверг будут грозы. К столице приближается скандинавский циклон. К концу рабочей недели температура может опуститься до +13 градусов.

