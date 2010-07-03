Три развязки на МКАД планируют реконструировать до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца текущего года планируется завершить работы по реконструкции трех развязок на МКАД, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Ведется активная работа на МКАД, активные работы развернуты на транспортных развязках Волоколамского шоссе и МКАД, улице Генерала Дорохова и МКАД, Бесединского шоссе и МКАД", – сказал Бочкарев Агентству "Москва".

По его словам, специалисты ведут проектирование еще по четырем объектам.

"Это развязка МКАД с улицей Липецкая, с Осташковским шоссе, с Алтуфьевским шоссе и улицей Поляны", – сказал Бочкарев.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года планируется полностью завершить реконструкцию МКАД. Развязку на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД планируют запустить к Дню города.

К 2023 году планируют закончить строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово. По словам первого замруководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, на данный момент построены наиболее сложные участки дороги. Ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.

Трасса пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутова к Варшавскому шоссе и городу Видное.