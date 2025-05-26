Временные ограничения на полеты сняты в столичном Жуковском и Калуге

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Ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов сняты в столичном Жуковском и Калуге (Грабцево), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Представитель ведомства подчеркнул, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Жуковский не отправлял и не принимал самолеты с 12:08 по московскому времени понедельника, 26 мая. В связи с ограничениями в аэропорту произошли изменения в расписании рейсов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Вологды и Череповца. Меры были объявлены в региональных авиагаванях днем 26 мая также для обеспечения безопасности полетов.