26 мая, 23:38Транспорт
Временные ограничения на полеты сняты в столичном Жуковском и Калуге
Фото: 123RF/girich
Ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов сняты в столичном Жуковском и Калуге (Грабцево), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Представитель ведомства подчеркнул, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Жуковский не отправлял и не принимал самолеты с 12:08 по московскому времени понедельника, 26 мая. В связи с ограничениями в аэропорту произошли изменения в расписании рейсов.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Вологды и Череповца. Меры были объявлены в региональных авиагаванях днем 26 мая также для обеспечения безопасности полетов.