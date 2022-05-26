В Минтрансе прокомментировали информацию о введении новых сборов для авиапассажиров

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Минтранс России прокомментировал сообщения о возможности введения дополнительных сборов для пассажиров при покупке авиационных билетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что не рассматривают данный вопрос.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на трех источников на рынке сообщила, что в России обсуждают создание в стране резервного фонда поддержки авиапассажиров. Средства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами при форс-мажорах. Речь идет о случаях, когда при банкротстве какой-либо авиакомпании ее клиентов пересаживают на другие рейсы или возвращают им деньги за билеты.

