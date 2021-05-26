Поезда на Курском направлении МЖД и на МЦД-2 задерживаются из-за остановки состава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Электрички в сторону области на МЦД-2 и на Курском направлении МЖД задерживаются из-за вынужденной остановки одного из составов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

"Пригородный поезд № 7299 совершил вынужденную остановку в 15:41 на перегоне Москва-товарная – Курская – Люблино. Из-за этого задерживается несколько электричек Курского направления и МЦД-2 в сторону области", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для оказания технической помощи со станции Люблино направили локомотив.

Ранее задерживались несколько поездов на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД. Сбой произошел из-за остановки поезда по техническим причинам на станции Аникеевка.